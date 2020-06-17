TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisği'nde basın koridorundaki çay ocağında görevli bir garsonun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Meclis'te görevli basın mensupları test yapmaları için uyarıldı.

17.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:33

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; basın koridorunda görev yapan garsona şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı.

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TEST POZİTİF ÇIKTI, GAZETECİLER UYARILDI

Çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Meclis'te görev yapan ve çalışanla teması olan tüm basın mensupları uyarılarak test yaptırmalarını istendi. Meclis Hastanesi de nöbetçi gazeteciler için açıldı ve gazeteciler teste tabi tutuldu. Basın koridoru boşaltılarak dezenfekte edildi.

TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu, Parlemento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'u arayarak bilgi verdi.