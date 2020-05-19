Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı

Van'ın Edremit ilçesinde kaybettikleri yakınları için taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Eminpaşa Mahallesi karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp krizinden vefat eden akrabalarının 9 Mayıs 2020 tarihindeki cenazesinin defin işlemine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi ikamet ettikleri Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs 2020 tarihinde aynı aileden aynı ikamette oturan Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran şahsın yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Bu testlerden de 1 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina kararı alarak giriş çıkışları yasakladı" denildi.

12 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Van'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen koronavirüslü bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye de virüs bulaştırmıştı

GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ VAKALAR NEGATİFE DÖNDÜ

Öte yandan, 23 Nisan tarihinden itibaren karantina bölgesi olarak ilan edilen Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi'nde tespit edilmiş olan 14 pozitif vakanın yapılan son testler sonucunun negatife döndüğü belirtilerek, "Şahısların halen izlem ve gözlem altında bulundukları ve tedavilerinin devam ettiği mahallede, 18 Mayıs 2020'de karantinanın sonlandırılması için sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene ve tetkikte Turgut ailesinden 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni vakaların çıkması üzerine Günbaşı Mahallesi'nde karantina uygulaması uzatıldı" ifadelerine yer verildi.