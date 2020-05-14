Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinikte taşıyıcı annelerden 46 bebek dünyaya geldi. Klinik yetkilileri, ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı bebekleri, toplu halde bir otele yerleştirdi. Bebeklerin ailelerinin ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya'da olduğu belirtildi.

BEBEKLERİNİ BEKLEYEN AİLELER, GELİŞİMLERİNİ UZAKTAN İZLİYOR

Bebekler ailelerini bir otelde bekliyor. Otel yetkilileri, bebeklerin pedagogların gözetiminde tutulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Bebeklerle yakından ilgilenen klinik doktorları, bebekleri her gün görüntülü aramayla aileleriyle görüştürdüklerini vurguladı. Klinik görevlileri, bebeklerin bakımıyla yakından ilgilendikleri, mamalarını, banyoları ve hatta masajlarını bile yaptıklarını ifade etti. Bebeklerini bekleyen aileler, bebeklerinin bakımıyla ilgili her gün bilgi alıyor ve gelişmelerini izliyor.

"UKRAYNA DONÖR ÜLKE HALİNE GELİYOR"

Ukrayna Parlamentosu'nun İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Ludmila Denisova ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere tepki göstererek, "Bu kliniğin sistematik olarak taşıyıcı annelik hizmetleri verdiği ve taşıyıcı annelik teknolojilerinin 'üstün kaliteli mal' gibi yansıtılarak reklamının yapıldığı görülüyor. Bu durum, devletin çocuk haklarını korumaya yönelik gerekli tüm önlemleri almadığını gösteriyor. Ukrayna, yabancılar için çocuk doğurmada kontrolsüz şekilde donör ülke haline geliyor" dedi.

BEBEKLER KONTROLSÜZCE YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR

Ukrayna'da taşıyıcı annelikle ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen yetkili, "Yabancı ülke vatandaşlarına bu tür hizmetlerin sağlanması, her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline ve Ukrayna'nın kendi vatandaşlarının haklarını koruyamamasına yol açabilir. Yasal düzenlemeler yapılarak, taşıyıcı annelik yöntemiyle üreme teknolojilerinin kullanımına, yalnızca Ukrayna vatandaşları için izin verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu. Ukraynalı güvenlik güçlerine, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine seslenen Denisova, yeni doğan bebeklerin kontrolsüz olarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi çağrısı yaptı.