Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Dün kamu bankalarının açıkladığı ve bugün Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım'ın da dahil olduğu Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kredi paketinde detaylar belli olmaya başladı. Söz konusu paket kapsamında konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi alanında çok düşük faizle kredi verilecek. Ancak krediler için belli şartlar bulunuyor.

YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMALARDA GEÇERLİ OLACAK

Sıfır araçlar için %0,49 - %0,69 faiz oranları arasında kullandırılacak krediler, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar için geçerli olacak. Taşıt kredisi çekmeyi düşünenlerin birçoğu bu firmaların hangileri olduğunu merak eder. İşte Türkiye'de yerli üretim yapan binek otomobil ve ticari araç markaları.

YERLİ ÜRETİM YAPAN BİNEK OTOMOBİL MARKALARI

- Fiat

- Honda

- Hyundai

- Renault

- Ford

- Toyota

YERLİ ÜRETİM YAPAN TİCARİ ARAÇ MARKALARI

- Fiat

- Ford

- Isuzu

- Karsan

- Temsa

- Otokar

- BMC

- Mercedes