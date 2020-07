Tash Sultana'nın The Last of Us 2 için yaptığı şarkı çok beğenildi

19 Haziran 2020 tarihinde çıkan The Last of Us Part II ile birinci oyunun da satışları arttı. PlayStation 4'ün en hızlı satan ve en çok oyuncuya sahip oyunu Naughty Dog tarafından piyasaya sürülmüştü. İlk üç günde 4 milyon adet satan oyun ile The Last of Us: Remastered'ın satışları önceki haftaya göre %82 arttı.

Yayınlanan raporda, İngiltere'de Playstation 4 tarihinin en büyük ve açılışını yapan The Last of Us Part II "exclusive" oyun olmayı da başardı. Daha önce satış rekoru kıran oyun yine aynı şirket tarafından sunulan Uncharted 4: A Thief's End'di. 2015'te yayınlanan oyun uzun süre üst sıralardaki yerini korudu.

Piyasalara en hızlı giriş yapan bir önceki rekor sahibi ise Animal Crossing: New Horizons'dı.

THE LAST OF US 2 ŞARKILARI: TASH SULTANA YORUMU

Rekor üstüne rekor kıran The Last of Us Bölüm 2, grafikleri, karakter animasyonları ve şarkılarıyla çok beğenildi.

Tash Sultana şarkı için Matt Corby ile çalıştı. The Last of Us Part II muhtemelen 2020'nin en önemli oyun sürümüdür. Bu nedenle Tash Sultana "PS4'te gişe rekorları kıran oyunun bir parçası olma fırsatını elde etmenin büyük bir fırsat olduğunu" belirtiyor.

Through The Valley, 2016 tanıtım fragmanında ad kullanılmıştı. Tash, yeni bir versiyon hazırladı. Besteci Shawn James tarafından da onaylandı.

25 yaşındaki Tash Sultana, enstrümental tarzını buraya da yansıttı. Ellie ve Joel için kutsal bir şarkı olduğunu düşünüyor. Hikayeyi öğrenebilmesi ve buna göre şarkıyı düzenlemesi için oyunu ilk oynayanlardan biri olan Tash, oyunun grafiklerini de çok övmüştü.

THE LAST OF US 2 FİYATI NEDİR?

PlayStation 4 için özel olarak üretilen ve sunulan oyunun fiyatı 499,00 TL.

THE LAST OF US 2 HİKAYESİ NEDİR? THE LAST OF US 2 İNCELEMESİ

Beş yıl sonra Ellie ve Joel ile maceraya atılmaya hazır mısınız? ABD'de yaşanan ölümcül maceraların ve yolculuğun ardından Wyoming'e yerleşen Ellie ve Joel gelişen bir toplulukla yaşamaya başlar. Umutsuz bir afetzede tehdidiyle yüzleşmelerine rağmen huzur ve istikrar aramaktadırlar.

Tam her şeye normale dönmüşken kan donduran olay gerçekleşir ve Ellie adalet için yeni bir yolculuğa çıkar. Yaşanan olayın sorumlularını arayan Ellie, fiziksel ve duygusal problemleriyle de uğraşır.

Oyunda doğru kararları vermeye çalışmak sizleri sürükleyici bir hikayenin içine doğru çekerken; huzur dolu dağlarda ve ot bürümüş harabelerde tehlikeli bir dünyanın içinde zorluklarla mücadele edeceksiniz.

Akıcı oynanış dinamikleriyle etkileyici grafikleri çok beğenilen oyunun birinci kısmında da pek çok heyecan dolu çatışma vardır.

Oyun modu tek oyunculu ve çevrimdışıdır.