Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti

Baba Naim Çetinkaya ile oğlu Faruk Çetinkaya'nın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışması aile faciasıyla bitti. Baba ve oğul yarım saat arayla av tüfeğiyle intihar etti.

Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Naim Çetinkaya (60) ile Geyikli Beldesi'nde bir iş yerinde çalışan oğlu Faruk Çetinkaya (25), bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından ilk olarak baba Naim Çetinkaya, hayvanlarını kapattığı kışlaya giderek av tüfeği ile intihar etti. Babasının kışlada intihar ettiğini öğrenen Faruk Çetinkaya, yarım saat sonra Kemallı Göleti kenarına giderek av tüfeğiyle intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan aile faciasının ardından köye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.