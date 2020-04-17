Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile aynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

"TÜKETİCİ BAŞVURULARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

2012'DEN BU YANA 3 BİN 356 ÜRÜN İFŞA EDİLDİ

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesine yer verildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu.

Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.

İŞTE HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAYAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ