Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan oyuncu Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır. Farklı giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu, Sadakatsiz dizisi ile ekran yolculuğuna başladı.

TARIK EMİR TEKİN SEVGİLİSİ KİM?

23 yaşındaki oyuncu, bir zamanlar kendi gibi oyuncu Leyla Tanlar ile birlikte birlikteydi. Birbirlerine oldukça fazla yakıştırılan çift ayrılık kararı aldı. Daha sonra adı Dilan Çiçek Deniz ile anılsa da doğrulama gelmedi.