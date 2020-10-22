Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Ekim'de yaşananlar!

22 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1600 - Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.

1784 - Rusya, Alaska'nın Kodiak Adası'nda bir koloni kurdu.

1836 - Sam Houston törenlerle Texas Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1917 - Vakit gazetesi, Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından yayımlanmaya başladı.

1919 - Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı

1931 - Amerikan mafya lideri Al Capone vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası aldı.

1937 - Tunceli bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli'nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.

1938 - Chester Carlson fotokopiyi icat etti.

1947 - ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı'na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.

1953 - Laos, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1957 - ABD Vietnam'da ilk zayiatlarını verdi.

1962 - ABD Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikalı Donanması Küba'yı ablukaya aldı. Füze krizi Dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

1964 - Jean-Paul Sartre Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı ama ödülü geri çevirdi.

1967 - Apollo 7 uzay aracı Dünya yörüngesinde 163 kez döndükten sonra güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na indi.

1972 - THY'nin Truva uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Bir gün sonra yolcuları serbest bırakan 4 hava korsanı Bulgaristan'a iltica etti.

1975 - Türkiye'nin Viyana büyükelçisi Hüseyin Daniş Tunalıgil görev yaptığı Viyana'da Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları'na mensup üç militan tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

1976 - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kuruldu.

1980 - Yönetmen Ömer Kavur'un filmi Yusuf ile Kenan Milano'da altın madalya aldı.

1983 - Batı Almanya ve Fransa'da 1 milyon 500 bin kişi nükleer karşıtı protesto gösterisi yaptı.

1988 - Barış Manço'nun televizyon programı 7'den 77'ye TRT'de başladı.

1993 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın öldü. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1997 - Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak Eşkıyayı seçti.

2005 - Eurovision Şarkı Yarışması'nın 50. yılı şerefine Danimarka'da en iyi 14 şarkının yarıştığı bir yarışma yapıldı. İsveçli ABBA grubunun 1974 yılında yarışan Waterloo şarkısı birinci seçildi.

2009 - Windows 7 resmi olarak piyasaya çıktı.

DOĞUMLAR

1688 - Nadir Şah, İran Şahı (ö. 1747)

1811 - Franz Liszt, Macar besteci (ö. 1886)

1844 - Sarah Bernhardt, Fransız tiyatrocu (ö. 1923)

1913 - Robert Capa, Macar asıllı Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1954)

1913 - Bao Dai, Vietnam İmparatoru (ö. 1997)

1916 - İlhan Arakon, Türk görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, senarist ve yapımcı (ö. 2006)

1917 - Joan Fontaine, İngiliz sinema oyuncusu (ö. 2013)

1919 - Doris Lessing, İngiliz edebiyatçı (ö. 2013)

1929 - Lev Yaşin, Sovyet futbolcu (ö. 1990)

1937 - Manos Loïzos, Mısır doğumlu Yunan besteci (ö. 1982)

1938 - Christopher Lloyd, Amerikalı sinema oyuncusu

1941 - Ahmet Mete Işıkara, Türk bilim insanı, jeofizik mühendisi ve eğitimci (ö. 2013)

1941 - Charles Keating, İngiliz oyuncu (ö. 2014)

1943 - Catherine Deneuve, Fransız sinema oyuncusu

1947 - Deepak Chopra, Hint asıllı Amerikalı hekim ve alternatif tıp uzmanı

1952 - Jeff Goldblum, Amerikalı aktör

1963 - Norm Fisher, Kanadalı müzisyen

1964 - Drazen Petrovic, Hırvat basketbolcu (ö. 1993)

1966 - Valeria Golino, İtalyan sinema oyuncusu

1969 - Spike Jonze, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu

1975 - Jesse Tyler Ferguson, Amerikalı aktör

1979 - Deivid, Brezilyalı futbolcu

1980 - Şahan Gökbakar, Türk komedyen

1982 - Alican Yücesoy, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1985 - Hadise, Türk asıllı Belçikalı şarkıcı

1988 - Aykut Demir, Türk futbolcu

1998 - Roddy Ricch, Amerikalı rapçı

ÖLÜMLER

741 - Charles Martel, Charlemagne'nin dedesi (d. 686)

1906 - Paul Cezanne, Fransız ressam (d. 1839)

1973 - Pau Casals, İspanyol çellist, besteci ve yönetmen (d. 1876)

1975 - Arnold Joseph Toynbee, İngiliz tarihçi (d. 1889)

1975 - Daniş Tunalıgil, Türk diplomat ve Türkiye'nin Viyana Büyük Elçisi (d. 1915)

1978 - Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Türk siyasetçi (d. 1900)

1984 - Cigerxwîn, Kürt şair ve yazar (d. 1903)

1986 - Albert Szent-Györgyi, Macar fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1893)

1987 - Lino Ventura, İtalyan asıllı Fransız aktör (d. 1919)

1988 - Esat Oktay Yıldıran, Türk asker (d. 1949)

1990 - Louis Althusser, Fransız filozof (d. 1918)

1993 - Bahtiyar Aydın, Türk asker (d. 1946)

1995 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (d. 1922)

1998 - Eric Ambler, İngiliz romancı (Gün Işığı'nın yazarı) (d. 1909)

2002 - Robert Nixon, İngiliz çizer (d. 1939).

2003 - Derya Arbaş, Türk oyuncu (d. 1968)

2012 - Russell Means, Amerikalı aktivist, oyuncu ve yazar (d. 1939)

2015 - Çetin Altan, Türk yazar, gazeteci ve siyasetçi (d. 1927)

2015 - Nurhan Karadağ, Türk akademisyen, yönetmen, dramaturg ve oyuncu (d. 1943)

2015 - Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1939)

2016 - Burcu Taşbaş, Türk kadın basketbolcu (d. 1989)

2017 - Fernand Picot, Fransız eski bisiklet sporcusu (d.1930)