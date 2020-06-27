Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor

Türk televizyonlarının sevilen programı Tarihin Arka Odası aynı kadrosu ile yeniden ekranlara dönüyor.

Uzun yıllar boyunca Habertürk kanalında yayınlanan, tarih severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Tarihin Arka Odası" programı 2015 yılında yayından kaldırılmıştı. 5 yıllık aranın ardından program Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunumuyla yeniden izleyici ile buluşacak.

İLK BÖLÜM 29 HAZİRAN'DA

Efsane program"Tarihin Arka Odası" programının TRT'deki ilk bölümü 29 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.