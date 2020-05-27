Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın

Efsane golcü Tanju Çolak, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kendi Youtube kanalında gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında başarılı futbolcunun geleceğini değerlendiren Çolak, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu belirtti.

"MERT HAKAN'IN GEÇ KEŞFEDİLDİĞİ BİR GERÇEK"

Teknik direktör olan kardeşi Yücel Çolak'ın kendisine Mert Hakan'dan daha önce bahsettiğini ve yıldız ismi uzun zamandır takip ettiğini belirten Tanju Çolak, "Mert Hakan Yandaş'ı yakından takip ediyorum. Kardeşim Yücel Çolak Kartalspor'u çalıştırırken Mert Hakan Tirespor'da oynuyordu ve o sezon 20-25 golü vardı. Kardeşim de bana Mert Hakan'dan bahsetmişti. Geç keşfedildiği bir gerçek, daha önce keşfedilebilirdi. Geçen sezon da çok fazla oynamadı ama Rıza hoca Sivas'a gidince, Mert Hakan da nereye geldi. İvme kazandı" şeklinde konuştu.

"G.SARAY'LA YAZILI SÖZLEŞME İMZALAMADIYSA, MERT HAKAN F.BAHÇE'YE DAHA YAKIN"

Efsane futbol adamı, Mert Hakan'ın Galatasaray'la yazılı sözleşme imzalamaması halinde sezon sonunda Fenerbahçe'ye transferinin daha olası olduğunu söylerken, "Onun transferinde de Fatih Terim-Emre Belözoğlu çekişmesi olacak. Fatih Terim, oynatacağı futbolcuyu alır. Ben Mert Hakan'ın büyük takımlara uyum sağlayacağını düşünüyorum. Eğer Galatasaray, Mert Hakan'la yazılı sözleşme imzalamadıysa Fenerbahçe'ye daha yakın olacağını söyleyebilirim. Emre Belözoğlu'nun daha hızlı davranarak, samimi ve kucaklayıcı bir tavırla Fenerbahçe'ye kazandırabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.