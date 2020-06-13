Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti

Tandıra düşen çocuğunukurtarmak isterken hayatını kaybeden annenin ardından 2 yaşındaki Ayşegül Ergül de 2 gün sonra hayatını kaybetti.

11 Haziran'da Taşlıçay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Hacer Ergül (27), ekmek pişirdiği sırada, yanında duran kızı Ayşegül, tandıra düştü. Talihsiz anne kızını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Durumu fark eden köylüler tarafından tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan küçük Ayşegül ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapıan Ayşegül, önce Erzurum'a ardından da Trabzon sevk edildi. Vücudunun büyük bölümü yanan talihsiz çocuk, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

BABA, EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybettiği olayın ardından köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan acılı eş Fuat Ergül ve yakınlarını teselli etti.