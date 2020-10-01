Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, 78 gün boyunca hastanede kaldı. Hastanede kaldığı sürede annesi ile kocası arasında bir ilişki başladı. Annesi ve eski eşinin evlilikle noktalanan ilişkileri sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kamylla, "Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" dedi.

"ANNEM SÜREKLİ BENİMLE YARIŞ HALİNDEYDİ"

Konuyla iligili konuşan Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum" dedi.

"ANNEMİN HİÇ ZİYARETİME GELMEDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

2017'de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla "Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı. Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim" şeklinde konuştu.

"YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞI ÇOK BÜYÜKTÜ"

Babası ise Kamylla'yı hastaneden çıkarmak için geldiğinde, kızına annesinin sadakatsizliklerini anlattı. Yaşananları hayatındaki en büyük acı olarak nitelendiren Kamylla "Babam lafı fazla uzatmadan annemin kocamla bir ilişkisi olduğunu söyledi. Yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü. Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİNİN YILDÖNÜMLERİNİ KUTLAYACAKLAR"

Oğlunun babasını ve büyükannesini düzenli olarak gördüğünü söyleyen Kamylla, şöyle devam etti: "Oğlum, mahkeme kararıyla haftada birkaç günü babasıyla geçiriyor. Oğlumun bu zarar verici ve zehirli ilişkiye tanık olmasına izin vermekle yükümlüyüm. Geçenlerde, annemle eski eşimin 2 Mart'ta ilişkilerinin yıldönümlerini kutlayacaklarını öğrendim."