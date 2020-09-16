Takva ne demektir? Takva sahibi olmak ne demektir? Takva ehli nedir?

Takva Allah'tan korkmak suretiyle günahlardan uzak durmaktır. Takva sahibi olmak için ne yapılması gerekir? Tasavvufi anlamda kullanılan bu kelimenin özü nedir? Günlük yaşamda sıkça kullanılan bir kelimedir. Sizin için derledik;

TAKVA NE DEMEKTİR?

Takva, Allah'tan korkmak suretiyle yasakladığı durumlardan uzaklaşmak ve buyurduğu emirlere uymaktır. Takva kulun Allah'ından korkarak ve onun rahmetini ümit ederek günahlarından uzaklaşma durumudur. Günah işlemeyi terk etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah katında insanların en çok sevileni en çok takva sahibi olanıdır. Takva sahibi insanlar özünde, sözünde bir insanlardır. Davranışlarıyla, yaşam tarzlarızla her zaman Allah'ın huzurundaymış gibi hareket ederler. Harama bulaşmak korkusuyla bazı helalleri de terk eder. Tüm varlığı ile kendisini O'na adar.

TAKVA TDK ANLAMI NEDİR?

Takva kelimesi TDK'da şöyle açıklanmaktadır;

Allah'tan korkma ve dinin yasakladığı haramlardan sakınıp buyurduklarını yerine getirme davranışlarıdır.

NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR?

Takva kelimesi aynı zamanda Allah'ın yarattıklarına sevgi, saygı ve şükür barındırır. Yaratılanı sever yaratandan ötürü. Günahları terk ederek, iyiyi, doğruyu, güzeli savunarak, davranış ve tavırlarıyla takva sahibi olabilir. Muttaki Takva sahibi demektir.

Cenab-ı Hakk'a dost olabilmek, cennetin güzelliklerinin farkında olmak, cenneti haketmek için çalışmak, cennetin ilahi nimetlerinden anlayabilecek bir kalbe dünyada sahip olmaktır. İnsan Allah katında salih bir kul olmak için çalışır ve bunu davranışlarına yansıtır. Böylece güzel davranışlar sergileyen kul, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çalışır. Kimseyle bir derdi yoktur. Hep kendine ve Rabb'ine yönelir. Böyle bir insana takva sahibi bir insan denir.

TAKVA EHLİ NEDİR?

Güzel ahlaklı olmak, nefsine hakim olmak, nefsini dizginlemek, diline sahip olmak ve Allah dostları ile yan yana olmak demektir. Her şeyin bilincinde olup buna rağmen kötü söz söylememek demektir.

TAKVANIN MERTEBELERİ NELERDİR?

Takva'nın üç mertebesi vardır. Bunlar;

1)Şirkten Takva: İman ederek ebedi şirkten korunmuş olma durumudur. Gerçek manada takva Allah'ın himayesine ve korumasına girmekle olur. Bu da O'na şirk koşmamakla mümkündür. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed (s.a.v.)'ın onun kulu ve elçisi olduğuna inanmakla takva sahibi olunur.

2)Masiyetten Takva: Büyük günahları işlemekten sakınmak ve küçük günahlarda tekrardan kaçınmaktır. Aynı zamanda farz olan ibadetleri yerine getirmektir.

3)Masivadan Takva: Kalbini Allah'a yakın tutmak ve ondan uzaklaştıran durumlardan kendini korumaktır.

TAKVA SAHİBİ İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Takva sahibi insanlar da bulunan özellikler;

1)İman etmek,

2)Şirkten uzak durmak,

3)Allah ve elçilerini kabul etmek,

4)Zekat vermek,

5)Oruç tutmak,

6)Ana babaya iyi davranmak,

7)Sıkıntılara sabretmek,

8)Tövbe etmek,

9)Başkalarını bağışlamak,

10)Verilmiş sözlerde durmak,

gibi özellikler bulunmaktadır. Bu ve benzeri özelliklere sahip insanlar takva sahibi insanlardır.