Taksisinde bulduğu 2 bin 500 doları sahibine teslim etti

Şişli'de bir taksi şoförü müşterisini indirdikten sonra aracında 2 bin 500 dolar buldu. Şoför örnek bir davranış sergileyerek parayı sahibine teslim etti. Şişli'de bulunan bir taksi durağında taksi şoförlüğü yapan Eyüp Sarı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de müşteri olarak aldığı Iraklı bir iş adamı olan Ali Dursi'yi Taksim'de bir otele bıraktı. Tekrar durağa gelen taksi şoförü Eyüp Sarı, bir süre sonra aracında 2 bin 500 dolar buldu.

Parayı düşüren müşterinin kim olduğunun izini süren taksi şoförü paranın Ali Dursi'ye ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine tekrar otele gelen taksi sürücüsü oteldeki görevlilere durumu izah etti. Burada Ali Dursi ile karşılaşan taksi şoförü paranın miktarını Dursi'den öğrenmeye çalıştı. Dursi'nin makbuzlarla paranın kendisini ait olduğunu kanıtlaması üzerine taksi şoförü, parayı sahibine teslim etti.

TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

32 yaşında olan ve Mersin'de yaşayan Iraklı iş insanı Ali Dursi, iş nedeniyle geldiği İstanbul'da yaşadığı olay sonrası taksi şoförünün çalıştığı durağa gelerek ona teşekkür ziyaretinde bulundu.

"BİZE AİT OLMAYANI TESLİM ETMİŞ OLDUM"

14 yıldır taksi şoförlüğü yapan Eyüp Sarı, "Ben durumu aradan 1,5 - 2 saat geçtikten sonra o parayı fark ettim. Fark ettikten sonra binen müşterileri kafamda canlandırarak kim olabilir diye iz sürerek Ali arkadaşımızın olduğunu düşündüm. Kendisini bıraktığım otelin resepsiyonuna giderek aynı bu şekilde anlattım. Ali arkadaşımız o sırada dışarı çıkmıştı. Resepsiyondan bana para çekmeye gittiğini söylediler. Bavulu da oradaydı. 15-20 dakika bekledikten sonra Ali arkadaşımız geldi. Paranın rakamını söyledim o da bir miktar düşüğünü söyledi. Ben daha fazla olduğunu söyledim. Daha sonra elindeki bordro ile rakamın doğru olduğunu tespit ettik. Oteldeki güvenlik müdür yardımcısının eşliğinde tutanak tutarak Ali arkadaşımıza parasını teslim ettim. Bize ait olmayanı aslına teslim etmiş oldum" dedi.

Taksicilerle ilgili zaman zaman münferit olayların olduğunu kaydeden Sarı, "İstanbul'da 18 bin küsur taksi var. Buna baktığımızda 45-50 bin taksi şoförüne denk geliyor. Bunu genele yaymamak lazım. Duyarlı şoför arkadaşlarımızın hassasiyeti daha yüksek. Biz olması gerekeni yaptık. Kendimize ait olmayan bir şeyi ait olan kişiye teslim ettik" şeklinde konuştu.

"İYİ Kİ EYÜP AĞABEY GİBİ İNSANLAR VAR"

1,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Mersin'den işleri dolayısıyla geldiğini kaydeden Iraklı Ali Dursi, "Ben 1,5 - 2 saat sonra parayı kaybettiğimi fark ettim. Otele geldikten sonra Eyüp ağabeyi gördüm. Beni otelde bekliyordu. Ne kadar para varsa Eyüp Bey bana teslim etti. Çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir insan gördüm. İyi ki Eyüp ağabey gibi insanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Taksicileri şikayet ediyorlar ama ben diyorum iyi insanlar da var" açıklamasında bulundu.