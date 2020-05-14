Taksi 3 filmi oyuncuları kim? Taksi 3 filmi konusu, fragmanı

Taksi filmi serisinin üçüncüsünde, Danile yeniden görevi başındadır. Komedi ve polisiye tarzındaki film, 29 Ocak 2003 yılında vizyona girdi. Taksi 3 filmi konusu nedir? Taksi 3 fragmanı izle...

14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:28

Taksi 3, Gérard Krawczyk'ın yönetmenliğini üstlendiği, Fransız komedi komedi filmidir. Sylvester Stallone'un konuk olduğu filmin yapımcılığını ve senaristliğini Luc Besson yaptı. Başrolünde ise Samy Necari yer alıyor. İşte, Taksi 3 filmi hakkında ayrıntılar...

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TAKSİ 3 OYUNCU KADROSU

Daniel yine hız kesmeden suç örgütlerinin peşine düşer. Bu defa suçlular görünüşte suçlu değillerdir. Daniel, Marsilya polisi ile maceralı operasyonlarda neler yapacak? Taksi 3 filminin başarılı oyuncu kadrosunda:

Marion Cotillard, Sylvester Stallone, Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Sjöberg, Edouard Montoute, Jean-Christophe Bouvet, Bai Ling, Jean-pierre Mas, Jean-louis Schlesser, Claude Sese, Patrice Abbou, Michel Neugarten, Bernard Llopis, Léon-Pierre, MondiniClément Inglesakis, Frédérick Patois 'Goobi', Albert Lerda bulunuyor.

TAKSİ 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Daniel ve Marsilya polisinden oluşan neşeli grup, başka bir maceraya atılmak üzere yeniden bir araya geliyor. Bu kez Noel Baba kostümleriyle dolaşan Noel Baba çetesinin peşine düşülüyor. Böylece Emilie, yeniden Daniel'i baştan başa değişen Peugeot 406'sıyla suçluları adalete teslim etme görevine dahil ediyor. Marsilya'dan Tignes'e, Cannebiere'den kayak pistlerine...