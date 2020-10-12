Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi

Galatasaray'da Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, kaybedilen bir maç sonrasında sosyal medyada taraftarlarla tartıştı.

TAKIMA PATLADI: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Voleybol Takımının Yeşilyurt'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından antrenman görüntüsü paylaşan ve, "Kaybetmek ruhsuzca bu kadar kolay değil. Forma Galatasaray, Ali Sami Yen... Aklınıza başınıza alın" şeklinde bir mesaj yollayan Böke, kendisini eleştiren taraftarı Fatih Terim üzerinden eleştirdi.

Böke, "Sen git antrenman ver. Siz futbolda kaybettiğimiz zamanlar bu klavye şövalyeliğinizi Fatih Terim'e yapıyor musunuz?" diye flaş bir mesaj yolladı.