Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Survivor'da yarışan milli futbolcu Sercan Yıldırım, isminin Fenerbahçeli bir futbolcudan geldiğini söyledi.

Sercan, "İsmim Fenerbahçe'den gelme. Fenerbahçe'de 1990 yılında bir futbolcu vardı Sercan Görgülü diye. Bizim kapının önünden geçerken babamın amcası, hasta Fenerli. Oğluyla falan tartışan bir adamdı. O yüzden de, 'Sercan koyun' diye ortaya bir laf atmış. Bizimkilerin de hoşuna gitmiş. İmamı çağırıp direkt okutmuşlar kulağıma" dedi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLDUM AMA..."

İsminden memnun olduğunu belirten milli futbolcu, "İsmimden de çok memnunum bu arada. Taraftarlar da güzel çağırıyorlar, kafiyeli oluyor soyadımla birlikte. Güzel şeyler. Sadece ters olan Galatasaray'a transfer oldum ama ismim Fenerbahçeli Sercan'dan geldi" ifadelerini kullandı.