Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi

Tv8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020'nin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanına, Barış Mert Yağcı ile Yasin Obuz'un kavga ettiği anlar damga vurdu.

BARIŞ İLE YASİN BİRBİRİNE GİRDİ!

Survivor'ın 52. bölüm fragmanında Barış ile Yasin'in oyun sırasında kavga ettiği görüntüler yayınlandı. Barış Mert'in topu fırlattığını gören Berkay, "Bu takımda neden her sayıyı kaybeden bir şeyleri fırlatmak zorunda" diye sorar. Barış, Berkay'ın sözlerine "Birine sor niye acaba?" şeklinde cevap verirken sert bir ifadeyle Yasin'e bakar.

Yasin'in "Bana mı soracaksın?" diye cevap vermesinin ardından Gönüller takımında yer alan iki isim birbirine girdi.