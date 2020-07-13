Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020'de Dominik'ten son yayın yapıldı. Finalin İstanbul ayağı öncesinde yarışmaya veda eden son isim Berkan Karabulut oldu. Elenen ismin belli olmasının hemen ardından finale kalan yarışmacılar Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, İstanbul'daki büyük final için yola çıktı. Yaklaşık 14 saat süren yolculuğun ardından, aylar sonraülkelerine geri dönen yarışmacılar, birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Ilıcalı, finalistlerin İstanbul'a ulaştıkları anları da Instagram'dan paylaştı. Acun Ilıcalı da Instagram hesabından uçuş sırasında canlı yayınlar yaptı.

İZOLE YAŞAYAN YARIŞMACILAR MASKEYLE TANIŞTI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından etkilenmeye bir bölgede aylardır izole halde yaşayan yarışmacılar, havaalanına adım attıklarında ise maske gerçeğiyle tanıştılar. İlk defa maske takan Cemal Can'ın "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak. Canlı yayında ekrana gelecek olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı SMS oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine sms oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.