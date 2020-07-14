Dün akşam Yasin'in elenmesi sonrası 2 yarışmacı kalan Survivor, bugün final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Heyecanın en üst seviyede olduğu büyük final öncesi izleyiciler Survivor finali ne zaman, saat kaçta? Survivor finali nerede gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE?

Acun Ilıcalı,14 Temmuz'da yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2020 finali:

14 Temmuz Çarşamba

Saat: 20.00