Survivor Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı kimdir?

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. Peki, Survivor Ezgi Avcı kimdir?

SURVİVOR EZGİ AVCI VE BASKETBOLCU NEMANJA DJURİSİC EVLENDİ!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Bir sene önce aile arasında nişan töreni yapan geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Ezgi Avcı'nın mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Nikah sonrası çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Avcı, "Evet dedim" notunu yazdı.

Survivor Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic

SURVİVOR EZGİ AVCI KİMDİR?

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul da doğmuştur. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.

Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor. 1,79 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Ezgi Avcı bu sezon Survivor 2016 Ünlüler takımında yarışıyor.

2013 seneninde Miss Turkey güzellik y?rışm?sın? katılan isiml?rd?n birisi ol?n Ezgi Avcı, yarışmayı üçüncü olarak bitirmiş ve o dön?m pek çok y?pımcının da ilgisini çekmiştir. Müsabaka sonrasında bir müdd?t m?nken ve model olarak çalışmalar yapan başarılı isim, eğitimine devam etmek üzere Türkiye'den ayrılmış, ABD'ye gittiğinde Florida'da işletme ?ğitimi almıştır.