Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

3 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde izleyiciler ekrana kilitlenirken Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları merak edildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 65. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda 10-5 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bu defa oyunu kazandı. İlk oyunu kaybeden Gönüllüler takımı aday olarak Berkan'ı çıkardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada konseyinde SMS sonuçlarında sürekli birinci gelen Mert'in adını yazarak takımlarını koruma altına almaya çalıştı. Adadan kimin eleneceği ise Salı günü yayınlanacak bölümle belli olacak.