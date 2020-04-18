Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Sercan ile Nisa sevgili oldu mu? Nisa Sercan'a ne dedi?

Nsa ve Sercan arasında geçen diyalogun meraka beklendiği 17 Nisan Survivor yeni bölüm, izleyicileri erkana kilitledi. Erzak yarışı ile heyecanlı anlar yaşayan izleyiciler Nisa'nın Sercan'a verdiği cevap ile şok oldular. Peki, Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Sercan ile Nisa sevgili oldu mu, Nisa ne dedi? İşte detaylar.

NİSA SERCANI REDDETTİ Mİ?

Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan aşkını itiraf etti. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak ödülünü almak için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda ise Survivor ödül oyununu kazanan takım 10'a 4 skorla Ünlüler takımı oldu.

ERZAK ÖDÜLÜ NEYDİ?

Erzak oyunu ödülü hurma, incir kuruyemiş, çay, peynir ekmekti.