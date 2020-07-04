Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 126. bölümüyle ekrana gelecek. Survivor yeni bölümünde Barış, Elif, Yasin, Cemal Can, Sercan ve Berkan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışıyor. Survivor'da ilk defa yarışmacılar aynı anda üçerli olarak mücadele ederken Sercan parkurda sakatlanıyor.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan bir ilke imza atmıştı. Sercan 3 eleme adayını da belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan'ın "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam adayım" diyor. Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında Sercan Yıldırım, kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.

SERCAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor. Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise ada konseyinden görüntüler yer alıyor. Barış, Berkan, Elif, Yasin ve Cemal Can tanıtımda görünürken Sercan'ın yer almaması dikkat çekti. Sercan'ın sakatlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor.