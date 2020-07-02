Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle dün ekrana bir günlük ara verdi. Survivor'un 124. yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak. 14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin ise oyun esnasında sakatlanıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak. Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin'e ilk müdahaleyi Doktor Ulaş yapıyor. Acı içinde kıvranan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

BARIŞ, NİSA'NIN ARDINDAN RESTİ ÇEKİYOR

Öte yandan Nisa'nın elenmesiyle büyük üzüntü yaşayan Cemal Can gözyaşlarına boğulurken Barış da Sercan'a sert çıkıyor. Cemal Can'ın "Yapabilirdik, koruyabilirdik, kazanabilirdik. Böyle bitmesine izin vermemeliydik" sözleri dikkat çekiyor. Barış ise, Sercan'ı hedef alarak, "Bir kaç kişinin canı yanacak. Bundan herkes emin olsun. Kalp kırmak istemiyorum o yüzden konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.