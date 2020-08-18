Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağı düşürüldü. İdlib'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında düşürülen keşif uçakları bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı.

Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. Ağaçlık alan düşen İHA'nın enkazı başında toplanan vatandaşlar, naralar attı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

RUS UÇAKLARI 10 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bugün İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

BUGÜN RUS GENERAL DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deyr ez Zor yakınlarında bir yerleşime insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada yol kenarında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerinse yaralandığı ifade edildi.

İşte Rus keşif uçağının saniye saniye düşme anı: