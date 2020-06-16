Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 15 Haziran Pazartesi Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 15 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 15 Haziran Pazartesi Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

170649 180180 356135 360542 446799

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005155 013113 019884 035885 039859 050227

060029 069985 075393 083787 088766 092734

098252 117958 131771 136793 142361 146513

162671 163497 167116 182772 186628 197105

204785 219906 220838 247536 250437 285223

295979 340021 341939 342618 354294 358969

368275 368311 369384 378359 391313 406726

419411 419937 426666 441779 452240 469478

479793 490073

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

2

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.