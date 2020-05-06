Süper Lig maçları seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak? Süper Lig maçları seyircisiz mi oynanacak? Maçlar tek şehirde mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ve amatör ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatacaklarını söyledi. Yaşanan gelişme spor dünyasını heyecanlandırırken Süper Lig maçları seyircili mi oynanacak? Süper Lig maçları seyircisiz mi oynanacak? Maçlar tek şehirde mi oynanacak? Kalan 8 maç seyircili mi olacak, seyircisizi mi olacak gibi sorular da akıllara geldi.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Nihat Özdemir yaptığı açıklamada "Ligler oynanırsa, 588 Milyon TL alacağımız para söz konusu, takımlarımız bir taraftan da futbol oynayarak yayıncı kuruluştan para tahsilatı yapmamızı istiyorlar ve bunun için çok oynamak isteyen var. 26. haftanın seyircisiz oynanmasıyla ilgili çok konuşmalar oldu. Geriye bakmıyoruz, biz bu ligi oynatarak tamamlatacağız. Seyircisiz oynayacağız. Ligler Ağustos'un ortasına kadar sarkabilir, bunda bir sorun yok, rahatız." dedi.

MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK MI?

Nihat Özdemir "Yarın şartlar değişir, başka kararlar alabiliriz. Şartlar düzelirse, kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili bile oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OYNANACAK?

'Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Böyle bir şey yok. Ligleri, herkesin kendi ilinde ve stadında oynayarak tamamlamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik.''