Süper Lig ekiplerinin forma sponsorluk gelirlerinin toplamı, Manchester City'nin göğüs sponsorluğu kadar

Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın 7 büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi.

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon euroya ulaşıyor.

LA LİGA'YI REAL VE BARÇA TAŞIYOR

Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euro. 171 milyon euroluk ana sponsorluk gelirlerinden Real Madrid 70 milyon euro, Barcelona 55 milyon euro alıyor.

SÜPER LİG'İN TOPLAMI BİR ETİHAD KADAR

Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa'ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon euroyken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad'dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon euro kadar.

Avrupa'nın en büyük 7 liginin forma sponsorluk gelirleri şöyle:

ANA FORMA SPONSORLUK GELİRİ - DİĞER FORMA SPONSORLUK GELİRİ

Premier Lig (İngiltere): 398 milyon euro - 435 milyon euro

La Liga (İspanya): 171 milyon euro - 265 milyon euro

Bundesliga (Almanya): 166 milyon euro - 123 milyon euro

Serie A (İtalya): 132 milyon euro - 116 milyon euro

Ligue 1 (Fransa): 82 milyon euro - 66 milyon euro

Süper Lig (Türkiye): 24 milyon euro - 28 milyon euro

Eredivisie (Hollanda): 21 milyon euro 20 milyon euro

Forma sponsorluğundan en çok kazanan 10 kulüp ise şöyle;

ANA FORMA SPONSORLUK GELİRİ - DİĞER FORMA SPONSORLUK GELİRİ

Real Madrid: 70 milyon euro - 120 milyon euro

Barcelona: 55 milyon euro - 105 milyon euro

Manchester United: 71.3 milyon euro - 85.4 milyon euro

Manchester City: 51.3 milyon euro - 74.1 milyon euro

Arsenal: 45.6 milyon euro - 68.4 milyon euro

Chelsea: 45.6 milyon euro - 68.4 milyon euro

Liverpool: 45.6 milyon euro - 51.3 milyon euro

Bayern Münih: 35 milyon euro - 60 milyon euro

Juventus: 42 milyon euro - 51 milyon euro

Tottenham: 45.6 milyon euro - 34.2 milyon euro