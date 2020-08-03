Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

HAMZAOĞLU LİGDE TUTMUŞTU

Ankara ekibi, sezonun sona ermesinin ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.

50 yaşındaki teknik adam bu sezon 10. haftada başkent ekibinin başına geçmişti. Kırmızı-siyahlılar Hamzaoğlu yönetiminde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergilemiş ve ligde kalmayı başarmıştı.