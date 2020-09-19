MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk ile anlaştı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu. Milli futbolcunun Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü ile anlaştığı belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre Alper, birkaç Süper Lig kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından Ankaragücü ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri için Ankara'ya gitti.

7 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Alper Potuk 2013 yılında 7 milyon euroya Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.

152 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 152 maça çıkıp rakip fileleri 12 kez havalandırdı.