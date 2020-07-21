Süper Lig'de son haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de 34. ve son haftanın maç programı belli oldu. Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaşacağı ligin son maçını pazar günü saat 21.00'de oynayacakken, Avrupa kupalarına katılan ve ligden düşen son 2 takımın belirleneceği kritik maçlar cumartesi günü oynanacak ve tüm mücadeleler 21.00'de başlayacak.

21.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:07

Süper Lig'in 34. haftasındaki maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamayla birlikte 2019/20 sezonunun son haftasında oynanacak maçların günlerini ve saatlerini açıkladı.

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24 Temmuz Cuma günü 21.00'de oynanacak Fraport-TAV Antalyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak olan haftada şampiyonluğunu garantileyen Medipol Başakşehir, 26 Temmuz Pazar günü sezonun son maçında Kasımpaşa'ya 17.00'de konuk olacak.

KALAN MAÇLAR CUMARTESİ AYNI SAATTE

Süper Lig'de haftanın diğer maçları ise 25 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de oynanacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken Beşiktaş'ın rakibi ise Gençlerbirliği olacak.

Öte yandan Göztepe-Sivasspor ve Kayserispor-Trabzonspor maçlarının bulunduğu son haftada ligden düşen son 2 takımın belirleneceği kritik maçlar da oynanacak.