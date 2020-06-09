Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.

09.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:33

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi.

Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti

Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:

12 Haziran Cuma

21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi

18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar

18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi

21.00 DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen