Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi! Derbiler ne zaman başlıyor? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Peki, Süper Lig2020-2021 sezonu derbiler ne zaman başlıyor?

DERBİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezonun ilk maçı 13 Eylül'de Ankaragücü ile Erzurumspor arasında gerçekleşecek. İlk derbi ise birinci hafta, 13 Eylül'de Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanacak.

2020-2021 SEZONU DERBİ TARİHLERİ

1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

2020-2021 Sezonu Süper Lig fikstürü için tıklayın...

1. HAFTA MAÇLARI - 13 EYLÜL

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Yukatel Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği