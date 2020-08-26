Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi! Derbiler ne zaman başlıyor? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
GS-FB derbisi ne zaman? 2020-2021 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan Süper Lig fikstür kura çekimi sonucu 21 takım eşleşti. Sezonun ilk derbisi hangi takımlar arasında olacak?
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Peki, Süper Lig2020-2021 sezonu derbiler ne zaman başlıyor?
DERBİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sezonun ilk maçı 13 Eylül'de Ankaragücü ile Erzurumspor arasında gerçekleşecek. İlk derbi ise birinci hafta, 13 Eylül'de Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanacak.
2020-2021 SEZONU DERBİ TARİHLERİ
1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
2020-2021 Sezonu Süper Lig fikstürü için tıklayın...
1. HAFTA MAÇLARI - 13 EYLÜL
MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Göztepe - Yukatel Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği