Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

Birçok programın sunuculuğunu yapan Zeynep Tandoğan, otomobiliyle hareket halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Kaza anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tandoğan, aracının perte çıktığını söyledi.

"HIZLA GELEN ARAÇ VURUNCA HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM"

Kaza anının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Tandoğan, "Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos'ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım."