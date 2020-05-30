Sümela'nın Şifresi Temel konusu nedir? Sümela'nın Şifresi Temel oyuncuları kimler? Sümela'nın Şifresi Temel filmi hakkında her şey!

Alper Kul'un baş rolünde oynadığı sevilen Karadeniz Türk komedi filmi Sümela'nın Şifresi Temel büyük beğeniyle ve kahkahalarla izleniyor. Sümela'nın Şifresi Temel filmi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Sümela'nın Şifresi Temel hikayesi nedir ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL

Sümela'nın Şifresi: Temel, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın ve senaristliğini Yılmaz Okumuş'un yaptığı 2011 yapımı Türk komedi ve macera filmidir. Karadenizlilerin kişileştirilmiş formu olan Temel'le ilgili çekilmiş serinin ilk filmidir. Yapımcılığını Üçgen Yapım Evi yapmıştır. Film, 16 Aralık 2011 tarihinde Pinema Film dağıtımıyla vizyona girmiştir.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL KONUSU NEDİR?

Film, eğlenceli bir Karadeniz macerasıdır. Halkın kendisine has şivesi ile film daha da ilgi çekici ve komik olmuştur.

Filmde Karadenizli Temelin komik hikâyesi anlatılmıştır.

Hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği "fakir"; ama saf ve delikanlı olan Temel bir kara sevdaya tutulur. Trabzon'un en köklü ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e aşıktır. Onun sevdiğine kavuşması neredeyse imkânsızdır, çünkü kızın babası büyük bir holdingin sahibidir; Temelin ise sökük çorabından ve çevresindeki arkadaşlarından başka hiçbir şeyi yoktur. Bu yüzden Temel'in en büyük korkusu kızın babasıdır. Ama Temel inadından vazgeçmeden müstakbel kayınpederinden kızını ister. Ancak Hıdır Yücesoy tarafından dalga geçilerek aşağılanır. Ayrıca, kendi babası İmam Necati tarafından sürekli "bir baltaya sap olamamakla" eleştirilir. Kendi ailesinin bile adam yerine koymadığı Temel, sevdiği kızı alamayınca adeta yıkılır. Tam bu sırada, Trabzonspor'un şampiyon olamamasından dolayı cinnet geçiren arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır.

Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Ancak bu sırada kendisi de intihar etmeye karar verir. Polisler tarafından aşağıya indirilen Temel, polisin, "Sümela'ya hazine aramak için çıksanız anlayacağım, intihar için çıkılır mı?" diye sormasıyla birlikte, Sümela Manastırı'ndaki olası hazineye odaklanır. Temel'in tek hedefi artık iyi bir araştırma yaptıktan sonra Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ıspatlamaktır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Türkiye'nin birçok ünlü oyuncuları yer almıştır. Başrol oyuncusu gibi ekibin neredeyse tamamı Trabzonludur. Filmin oyuncu kadrosu aşağıdakı gibidir:

Salih Kalyon İmam Necati Sözer

Alper Kul Temel

Ruhi Sarı Turgay Büyükdere

Aslıhan Güner Zuhal Yücesoy

Altan Erkekli Yusuf Hanoğlu

Zafer Ergin Korkunç İvan

Ali Düşenkalkar Papaz Hristo

Tarık Ünlüoğlu Hıdır Yücesoy

Necip Memili Ali Kemal Sözer

Çetin Altay Sinan

Erdem Baş Davut

Ayşegül Günay Şehriye Sözer

İsmail Hakkı Ürün Valeri Abromoviç

İsrafil Köse Cemil

Gülenay Kalkan Asiye

Duygu Şen Filiz

Haldun Açıksözlü Hüseyin

Fatih Dokgöz Turabi

Seymen Aydın Bekçi