Suikastçı filmi konusu nedir? Suikastçı oyuncuları ve fragmanı

Suikastçı filmi 2017 yılında vizyona giren, aksiyon-macera türünde filmdir. Yönetmen koltuğunda Michael Cuesta yer alırken, senaryosu ise Stephen Schiff, Michael Finch, Edward Zwick, Marshall Herskovitz ve Vince Flynn gibi isimlerin elinden çıkmıştır. Suikastçı filmi detayları haberimizde...

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SUİKASTÇI OYUNCULARI

Aksiyon, macera ve gerilim dolu Suikastçı filmi, ailesini ve sonunda sevdiği kadını acı şekilde kaybeden Mitch'in hikayesini anlatıyor. Filmin kadrosunda:

Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins, Mohammad Bakri, Alaa Safi, Trevor White, Kamil Lemieszewski, Göksun Çam, Sydney Rae White, Vladimir Friedman gibi isimler yer alıyor.

SUİKASTÇI FİLMİ KONUSU

Mitch, 14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeder ancak hayatındaki trajedikler bununla sınırlı kalmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulur.