Suda doğum nedir, nasıl yapılır? Suda doğumun faydaları neler, kimler suda doğum yapamaz?

Suda doğum yapmanın avantajları, anne adaylarının son dönemde tercih etmesine neden oluyor. Peki, kimler suda doğum yapamaz? Sıcak su ile gerçekleştirilen doğum esnasında annenin acı çekme olasılığı azalıyor ve ilaç kullanma oranı da azalıyor. İşte, suda doğum hakkında detaylar...

SUDA DOĞUM NEDİR?

Diğer yöntemlere göre daha konforlu, hareket kabiliyeti olan, sıcak su içeren küvetlerde gerçekleşen alternatif doğum şeklidir. Günümüzde popüler hale gelmiş sezaryen doğum oranlarını düşürmek, normal doğuma özendirip maliyeti azaltacak alternatif yöntemler aranmaktadır. Bu arayış içerisinde keşfedilen suda doğum; 36-37 derece sıcaklıktaki suyla dolu bir havuz veya küvette uzman doktorlar eşliğinde yapılan alternatif bir doğum uygulamasıdır.

SUDA DOĞUM NASIL YAPILIR?

Doğum öncesinde anne ve bebeğin sağlık durumları kontrol edilir. Çoğul gebeliklerde ve 37 haftanın altındaki gebeliklerde suda doğum önerilmez. Anne adayına, doğum sancıları başladığında özel olarak hazırlanmış bir kıyafet giydirilir, 35-37 derecede sıcak suyla dolu bir havuza alınır.

Doğum eylemi süresince suni sancı, epidural anestezi uygulanmaz. Sıcak suyun gevşetici etkisinden yararlanılır. Endorfin hormonu sayesinde ağrılar ve sancılar hafifler. Anne ve bebek yakından monitorize edilir. Doğum gerçekleştikten sonra anne kanama kontrolü için sudan çıkarılarak normal doğum masasına alınır, bebek de bakıma ve takibe alınır.

SUDA DOĞUM FAYDALARI NELER?

Sıcak su vücudu rahatlatan endorfin hormonunun salgılanmasını kolaylaştırarak annenin daha az ağrı ve endişe hissetmesini sağlar. Daha az ağrı hissetmeleri nedeniyle ağrı kesici ilaç kullanma ihtiyacı azalır. Ilık su anneye daha rahat hareket etme imkanı sağlar.

Bebek 38 hafta sıvı ortamda bulunduktan sonra suya olan doğumda ortam farkı olmadığından bebek hayata yumuşak bir geçiş yapmış olur. Doğum kanalı yaralanmaları, doğum sonrası kanamaları azalır.

KİMLER SUDA DOĞUM YAPAMAZ?

* Bebeğin ters geldiği durumlarda

* Çoğul gebelikte, iri bebek, erken doğum durumunda,

* Annenin erken suyu gelmesi, bebeğin eşinin önde olması, aşırı kanama,

* Bebek rahim içinde sıkıntıda ve sürekli fetal kalp atım izlenmesinin gerektiği durumlarda,

* Baş pelvis uygunsuzluğunda, anne çok kiloluysa,

* Annenin sistemik hastalıkları, enfeksiyonları (HIV,Hepatit,aktif genital enfeksiyonları) mevcutsa suda doğum uygulanmaz.