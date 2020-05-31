Sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır? Sucuklu kuru fasulye tarifi!

Geleneksel lezzetlerden vazgeçemiyorum diyenler için lezzetli ve görüntüsü ile iştah kabartan sucuklu kuru fasulye tarifini paylaşıyoruz. Peki, sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır? İşte sucuklu kuru fasulye tarifi!

31.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:09

GEREKLİ MALZEMELER

1 kangal sucuk

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500 gram ıslatılmış fasulye

1 litre su

2 adet soğan

Yarım tatlı kaşığı pul biber

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

3 adet sivri biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI

Sucuğu küp küp doğrayın. Derin bir tencerede 2-3 dakika kavurun.

Sucukları yağını bırakıp kavrulunca tencereden alın tereyağını ilave edin. Tereyağında yemeklik doğranmış soğanları kavurun.

Sarımsakları halka halka doğrayın. Onları da soğanların üzerine ekleyip kavurun. Sonra zeytinyağını ilave edin.

Yeşil biberleri de sucukların boyutunda doğrayıp tencereye alın. Domatesleri de küp küp doğrayıp tencereye aldıktan sonra salçayı da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.

Bir gece önceden suda beklemeye aldığınız fasulyeleri tencereye ilave edin. Tuz, kimyon ve karabiberi de ilave ettikten sonra suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kenarda bekleyen sucukları ekleyip 5-10 dakika daha pişirin. Sucuklu kuru fasulyeniz artık servise hazır. Afiyet olsun.