Su böreği tarifi | Yalancı su böreği tarifi | Hazır yufkadan su böreği tarifi nasıl yapılır?

Lezzetli bir su böreği tarifi ile karşınızdayız. Su böreğinin daha da lezzetli olması için dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve kullanılması gereken peynir haberimizin detaylarında. Ayrıca, hazır yufka ile gerçekçi bir su böreği yapmak isterseniz en güzel tarif burada.

SU BÖREĞİ TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

750 gram un / 7 su bardağından 1 parmak eksik

200 gram tereyağı

8 yumurta

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı tuz

400 gram beyaz peynir / civil peyniri / çökelek

10-12 dal maydanoz

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaseye 8 yumurtayı kıralım.

Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip çatalla çırpalım.

Üzerine 750 gr beyaz unu ve 1 çorba kaşığı tuz ekleyip yoğurmaya başlayalım.

Önce hamur bütünleşene kadar kasede yoğuralım.

Sonra tezgaha alıp iyice pürüzsüz hale gelene kadar yoğuralım.

Hamuru rulo haline getirip 12 eşit parçayaayıralım.

Parçaları elinizle yağlayıp yağlanmış tepsiye alalım ve üzerlerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirelim.

Elinizde bulunan en geniş tencereye su koyup kaynaması için ocağa koyalım.

En geniş kaseye de soğuk su ve buz koyalım. Su dolu kasenin yanında bir süzgeç bulunduralım.

Yaklaşık 40-50 cm çapında olan börek tepsisini yağlayalım. (Eğer tepsiniz küçükse hamuru yarım ölçü yapıp daha ufak tepsiye göre de börek yapabilirsiniz.)

200 gram tereyağını ufak bir tencerede eritelim.

İlk hamur parçasını unlayıp tepsinin ölçüsünde olacak şekilde açalım ve tepsiye yerleştirelim.

Hamurun en alt ve üst katını haşlamadan tepsiye yerleştireceğiz. Böylece çıtır çıtır olacaktır.

2. parçayı da aynı şekilde açalım.

Kaynayan suya atıp yaklaşık 10 saniye bekletelim.

Ardından kevgirle veya süzgeçle alıp buzlu suyun içine atalım. (Bunun için iki kevgir kullanmanız sizin için daha kolay olur.)

Buzlu suda soğuduktan sonra alıp kevgirin veya süzgecin ters tarafına doğru serelim.

Fazla suyu süzülen hamuru tepsiye kırışık bir şekilde yerleştirelim ve üzerine 1 çorba kaşığı tereyağı gezdirelim.

Bu şekilde 4 kat daha yapalım.

6 kat olduktan sonra tam ortada malzemelerini ekleyelim.

Peynirli iç için, 400 gr beyaz peyniri (lor peyniri veya çökelek de kullanabilirsiniz.) çatalla ezip içine maydanozu kıyalım.

5 katı daha kaynar su ve soğuk suya daldırıp çıkaracak şekilde yapalım.

Son katı haşlamadan direkt olarak açalım ve tepsiye yerleştirelim.

Kenarlarını alta doğru itip böreği kapatalım.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim. (Üzerini kontrol edelim.)

Afiyet olsun.

NOT:

Erzurum yöresinin meşhur su böreği, civil peyniri ile yapılır. Dilerseniz bu peyniri de kullanabilirsiniz.

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

Yalancı su böreği tarifi ile hazır yufkadan lezzetli bir börek yapabilirsiniz.

Yalancı su böreği tarifi için gerekli malzemeler

Börek için

5 adet günlük yufka

400 gram beyaz peynir (Dilerseniz çökelek veya civil peyniri de kullanabilirsiniz.)

Islatması için

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

HAZIR YUFKADAN SU BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Peyniri çatalla ezelim.

Sosunu hazırlayıp ıslatmak için yumurta, tuz, kabartma tozu, sıvı yağ, sütü çırpalım. Son olarak maden suyunu da yavaşça dökelim ve karıştıralım.

1 adet yufkayı fırın tepsisine düz olacak şekilde serelim, kenarları dışarı sarksın.

Kalan 4 adet yufkayı tek tek katlayalım ve dörder parmak genişliğinde olacak şekilde bıçakla keselim.

2 adet kestiğimiz yufkaları, sosa tek tek bandırıp tepsinin tüm zeminine boş yer kalmayacak şekilde dizelim.

Ezdiğimiz peyniri yufkaların üzerine koyalım. (Burası böreğin ortası oldu.)

Kalan 2 adet kestiğimiz yufkaları yine aynı şekilde sosa bolca batırıp tepsinin her yerini hiç boş yer kalmayacak şekilde kapatalım.

Tepsinin kenarından sarkan yufka ile kenarlarını kapatalım ve kapattığımız kenara fırça ile bolca sostan sürelim.

En son kalan sosu tepsinin üzerine sürelim. Sosun bir yerde birikmemesine dikkat edelim. Fırça ile her yerine dağıtalım.

Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı fırında alt üst kızarana kadar pişmesi gerekir.

30 ile 40 dakika arasında pişme süresi vardır. Üzerinin kızarmasını takip edelim.

Afiyet olsun.

YALANCI SU BÖREĞİ PÜF NOKTASI

En son tüm sosu üzerine döktükten sonra, 5-10 dakika bekleyelim. Böylece yufka sosu daha iyi çekecektir.

Sos birikintisi kalan yerleri fırça ile dağıtınız yoksa börek piştikten sonra güzel bir görüntü olmaz.