Studio Wildcard tarafından geliştirilen Ark Survival Evolved Genesis Bölüm 2 çıkış tarihi ne zaman?

Ark: Survival Evolved Genesis Part 2, koronavirüs salgınından etkilenen video oyunlarından biri. Daha önce piyasaya çıkması beklenen oyunun tam tarihi ise 2020 kış dönemi olarak işaret edildi. Tüm platformlara çıkışı ise Mart 2021'i bulabilir.

ARK SURVIVAL EVOLVED GENESIS PART 2 ÇIKIŞ TARİHİ

Steam üzerinde çıkış dönemi Kış 2020 olarak güncellendi. The Tender Love and Care Pass genişlemesi ise 3 Ekim tarihinde ulaşılabilir olacak.

Oyunda genişleme paketleri yer almaktadır. Bu paketlere göre görevler değişmektedir. Büyük "ARK: Genesis Part 1" genişlemesi şunları içeriyor:

Sanal bir simülasyon içinde uyanırken, daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir dünyada hayatta kalmalısınız! ARK: Genesis, ARK'nın destansı hayatta kalma destanında yeni, hikaye odaklı bir başlangıcı temsil ediyor. Garip bir şekilde tanıdık bir arkadaşınızla, simülasyonun zorlu testlerinin üstesinden gelmelisiniz. Sadece savaşarak, inşa ederek, ehlileştirerek ve keşfederek bu yasak yerin arkasındaki sırları ortaya çıkaracaksınız.

ARK SURVIVAL EVOLVED GENESIS PART 2 İLE HER MİSYONU FETHET

Simülasyon için holografik bir rehber olan HLN-A, kendi hızınızda mücadele edebilmeniz için çeşitli zorluk seviyelerinde geniş bir görev yelpazesi sunar - güç artışlarının yardımıyla düşman dalgalarını vurmaktan, savunmasız bebek yaratıklarına eşlik etmekten her şey güçlü patronları takip edip avlamak, Dino Races'te yarışmak, hatta bir Dodo-Basketbol turu oynamak ve çok daha fazlası. Simülasyonun kendisi mükemmel değildir, bu nedenle tüm dünyaya dağılmış aksaklıkları gidererek ekstra kredi (ve deneyim) kazanabilirsiniz. Görevleri tamamlamak, ekstra kaynaklar, TEK öğeleri, ortamlar arasında seyahat etmek ve daha fazlası için harcayabileceğiniz Altıgenler kazandırır.

LETHAL PEYZAJLARI KEŞFEDİN

ARK: Genesis, keşif için olgunlaşmış güzel biyomlara sahip - ama hepsi seni ölü istiyor. Simülatör, fetid uzaylı bataklıkları, derin denizaltı siperleri, soğuk dağ zirveleri, tehlikeli volkanik cehennemler ... ve hatta yabancı bir ayın vahşi düşük yerçekimi yüzeyindeki cesaretinizi test eder. Her alanı fethetmek hazırlık, zekâ ve doğaçlama yeteneğini gerektirir, böylece bir yanardağ gökten yağmur yağdığında, bir çığ sizi gömer ya da bir jakuzi sizi tuzlu derinlere çeker, meydan okumaya hazırsınız!

AVCILIK VE OYUN YENİ YARATICILAR

Ortamlar tehlikeli olabilir, ancak ARK olarak adlandırılan yeni yaratıklarla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir: Genesis evi: web gibi dönen örümcek benzeri hayvanlar, sevimli ama ölümcül şekil değiştiriciler, adaların büyüklüğünde deniz kaplumbağaları ve canlı olarak hareket eden lav kertenkeleleri demirci ocakları. Artı, kim aşırı hiperuzay kabiliyetine sahip bir uzay balinası üzerinde uçmak istemez ki? Simülasyonda ustalaşın ve kendinizi gizemli yeni bir patronla test edebilirsiniz… ARK'ın daha önce hiç görmediği beğeniler.

DİŞLİ OLUN VE YAPIN

ARK: Genesis'in birçok tehlikesine karşı cesaret verirken, yeni ekipman yapmak için biraz zaman ayırın. Kombo özellikli plazma pençeleri ve uzaktan güdümlü seyir füzeleri gibi silahları kullanın. Balık ağlarından madencilik tatbikatlarına veya vurgulu atkılar gibi yeni araçlara kadar aletler yapın. Baskı plakaları, alarm sistemleri, atlama pedleri, okyanus platformları ve daha fazlası gibi etkileşimli yapısal elemanlar oluşturun. İster tek başına hayatta kalan bir hayatta kalma uzmanı, ister silah yapım savaşçısı, ister üs inşa eden bir mimar olun, bu genişlemenin size uygun bir işçilik projesi var.

TESTİ GEÇECEK MİSİNİZ?

ARK: Genesis hikayenizi yepyeni bir yöne taşıyor - ve beceriniz başarınızı belirliyor. Her şey en üst düzeye çıkar: zorluklar, tehlikeler ... ve büyük ödüller. Sadece en zorlu ve en akıllı kurtulanlar simülasyonun tüm testlerini geçecek. Onlardan birisi mi olacaksın?

Daha fazlası için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ARK SURVIVAL EVOLVED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Ark Survival Evolved en düşük sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320

Ram: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 50 GB

Ark Survival Evolved önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-9700k

Ram: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX960

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 60 GB