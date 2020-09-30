Stopaj nedir? Mevduat vergisi nedir? Mevduatta stopaj oranları 2020 | Mevduat vergisi hesaplama

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı. Stopaj nedir? Mevduat vergisi nedir? Mevduatta stopaj oranları 2020

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, gelir vergisinde kesintiye verilen addır. Özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

STOPAJ HESAPLAMA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

MEVDUAT VERGİSİ NEDİR?

Bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergi olan mevduat vergisinin bir diğer adı da vadeli kazanç mevduat vergisidir.

MEVDUAT VERGİ KESİNTİSİ NEDİR?

Mevduat vergisi, vadeli kazanç mevduat vergisi olarak da adlandırılır. Bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergiye verilen ad mevduat vergisidir.

Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır.

Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz.

MEVDUAT VERGİ ORANLARI 2020 | MEVDUATTA STOPAJ 2020

Döviz ve altından TL'ye geçişin önüne geçmek amacıyla, TL mevduatın faizinden alınan stopajda da indirime gidildi.

TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3'e düşürüldü.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı.

Döviz tevdiat hesaplarında ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranları değişmedi.

MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA

Mevduat hesaplarında hesaplanması gereken vergi, faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj olarak da adlandırılan bu vergi türü, beyan usulü olarak ödenmez ve nihai vergi kapsamındadır. Bu sebeple bankalar, anapara hariç elde edilen faiz gelirini hesaplar.

Hesaplanan bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergi düşürülür ve anapara artı net kazanç ödenir. Bu tutarlar bankalar tarafından Maliye'ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da önemli bir yere sahiptir.

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı