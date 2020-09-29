Sporting Lizbon'lu Rosier, Beşiktaş'a transfer oluyor

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Beşiktaş, aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu.

Siyah beyazlılar, Sporting'in sağ beki Valentin Rosier için prensip anlaşmasına vardı. 24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Beşiktaş'ın, futbolcuya da yaklaşık 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da lig ve kupa olmak üzere 17 maça çıktı.