Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı ve hakkında ağır ifadelerde bulunduğu spor yazarı İbrahim Seten'den yanıt gecikmedi.

Kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulunan Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" ifadelerini kullandı.

DİLMEN, SETEN HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Seten hakkında, "Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız twitleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" demişti.