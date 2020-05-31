Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Nisan'da sunduğu ve 13 Nisan'da geri aldığı istifa süreci hakkında ilk kez konuştu. Bakan Soylu, o dönem neden böyle bir istifa kararı aldığını perde arkasıyla açıkladı. İstifa kararı almasının perde arkasındaki detayları ilk kez açıklayan Soylu, terörden ziyade koronavirüs sürecinin kendisini daha çok yorduğunu belirtti.

"BUNU BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRDÜM"

İnternethabere konuşan Soylu, "Benimki bir sorumluluktu. İnsanlara iyi yapabildiklerimizi anlatıyoruz, yapamadıklarımızı da anlatıyoruz. Ben bunu bir sorumluluk olarak gördüm o dönem içerisinde. Hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim" dedi.

"KILIÇ ÜZERİNDE YÜRÜNEN BİR YERDEYİZ"

Soylu, "Biz aldığımız her kararda risk üzerine karar alıyoruz. Binlerce operasyon yaptık. Allah muhafaza bu terör operasyonlarında 3-5 sivil hayatını kaybetse ne yapacağız? Bizim Bakanlığımız kılıç üzerinde yürünen bir yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedel ödenmesi gerekiyorsa da bedelini öderiz. Günde 100 tane karar alıyorum. Ben aldığım kararın sorumluluğunu başka arkadaşın üzerine atamam ki. Yarın başka bir şey de olabilir. Bugün gitme diyenler yarın belki teşekkür edecektir. Bizim işimiz riskli bir iştir. Buna böyle bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

"Başarı sadece benim başarım değildir" diyen Soylu, "Cumhurbaşkanı arkamızdan çekilsin bakalım başarılı olabiliyor muyuz? Bir irade meselesidir. Hükümet de Cumhurbaşkanımız da arkamızda duruyor. Bu iradeyi ortaya koymazsan başarılı olamazsın. Bütün terör örgütlerinin şu anda en zayıf noktaları. FETÖ ile mücadelede geldiğimiz nokta çok üstün bir nokta. Bu meselelere bakarken, bu riskleri sırtımıza bizler almak zorundayız" şeklinde konuştu.