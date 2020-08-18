Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. İngiliz ekibi 1 yıl daha kiralık teklifine onay verirse transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

18.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:57

Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'da geçiren Lemina, İstanbul'dan ayrılmadı.

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FATİH TERİM BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

(Hürriyet)