Sosyetik Gelin konusu nedir? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları ve fragmanı

Sosyetik Gelin filmi Ayhan Özdemir ve Zeynep Korkmaz yönetmenliğinde beyazperdeye yansıtılıyor. Senaryosunu Nilüfer Yenidoğan'ın kaleme aldığı Sosyetik Gelin filmi, 2018 yılında vizyone girdi. İşte, Sosyetik Gelin filmi detayları...

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SOSYETİK GELİN OYUNCULARI

Hayatı boyunca hiçbir sorluk yaşamayan Selin, babası yüzünden bir evlilik çıkmasına düşer. İstemediği evliliği yapmamak için düğünden kaçsa da başka bir evliliğin kucağındadır. Sosyetik Gelin oyuncuları arasında; Barış Murat Yağcı, Gizem Karaca, Yavuz Topoyan, Barış Kıralioğlu, Sultan Köroğlu Kılıç, Ayşen Sezerel, Levent Çimen yer alıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİ KONUSU

Zengin bir ailenin tek kızı olarak şımarık büyüyen Selin'in hayatı istemediği bir evliliğe doğru gitmesiyle alt üst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki'yi dolandırdığı ile de kalmaz, Selin'i evliliğe zorlar.

Hayatı boyunca çalışmamış 23 yaşındaki Selin'in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmemeye kararlıdır. Düğün günü, bir şekilde Kadir'in korumalarını atlatmayı başaran Selin, kaçar. Otobüs tertminaline giderek il hareket eden araca atlar ve Ege'ye doğru yola çıkar. Yolculuk sırasında tanıştığı Asiye ile anlaşma yapar ve Selin, Asiye'nin yerine geçer.

Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.