Sosyal sorumluluk ve insan psikolojisi

Konuyla ilgili araştırmalara göre bireysel ve kurumsal olarak sosyal sorumluluklarımızın farkında olmak, özetle etik karar alma mekanizmalarını kullanmak üretkenliği artırıyor.

Sosyal sorumluluğun iletişim becerilerine etkileri, kurumlara etkileri gibi çok fazla araştırma var. Bugün size bahsetmek istediğim ise sosyal sorumluluk projelerinin insan psikolojisine nasıl etki sağladığına dair. Konuyla ilgiliUzman Klinik Psikolog Gizem Gökkaya'nın görüşlerini aldım.

Gizem Gökkaya, manevi anlamda yapılan yatırımların kişiyi ruhen besleme anlamında çok daha önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor ve yaşam boyu yaptığımız bu yatırımları birkaç başlık altında topluyor; başkaları için yaptıklarımız, kendimiz için yaptıklarımız ve hem kendimiz hem başkaları için yaptığımız yatırımlar.

Sosyal Sorumluluk projelerinin hem kendimiz hem de başkaları için yapmış olduğumuz yatırımlar olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Gizem Gökkaya, bir insana, çocuğa, hayvana, doğaya ve sınırsız sayıdaki proje kapsamlı konuya dahil olmanın bize psikolojik olarak olumlu geri dönüşler sağladığını söylüyor.

Sosyal Sorumluluk insan için bir terapi midir?

Terapi kavramı çok farklı, danışan danışman arasında gerçekleşen bir süreç. Literatür anlamında farklı bir terapi biçimi olarak tanımlamak doğru olmasa ve terapi olarak görülmese bile tüm dünyada ve ülkemizde ruh sağlığı profesyonelleri olarak bizler, seanslarımızda ve bazı terapi kuramlarının gerektirdiği ev ödevlerinde; bireyin sosyal sorumluluk projelerine katılımını "uzun süreli iyilik" halini devam ettirme kapsamında terapi odalarımıza dahil etmekteyiz.

Uzun süreli iyilik halini devam ettirme açısından baktığımızda sosyal sorumluluğun psikolojik kazanımları nelerdir?

Bu açılardan baktığımızda sosyal sorumluluk projelerinde yer almak kişiye bilinç ve içgörü kazandırırken aynı zamanda çevresindeki olgulara karşı empati yeteneğini artırmaktadır. Unutmamalıyız ki sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak bireyi, birey ise çevreyi değiştirir!

Sosyal sorumluluk projeleri çocukların gelişimsel süreçlerine katkı sağlar mı?

Sosyal sorumluluk projelerine dahil olan çocukların gelişim süreçleriyle ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.Bunun en büyük sebeplerinden biriayna nöronlar dediğimiz ve karşıdakinin düşüncesini hislerini anlayabilme özelliğini gösteren nöronların ateşlenmesinin bu yaşlarda en üst seviyede olmasıdır. Bu tarz projelerde yer alan çocuklar karşıdakinin düşüncelerini, duygularını içinde olduğu durumu anlamaya yönelik projelerde olduklarından bu anlamda gelişim süreçlerini çok daha verimli geçirirler.

Sosyal sorumluluk yetişkin bireylerin özgüven durumlarını ne şekilde etkiler?

Kişilerin, özellikle genç yetişkinlerin kendi bireysel istekleriyle bu tarz projelerde yer almaları hayata karşı daha iyi kararlar alıp verme becerisine sahip olmaları ve birey olarak kendilik anlamında seslerini çıkartabilmeleri, var olduklarını göstermelerini sağlar. Bu durum insan psikolojisi açısından oldukça olumlu bir haldir.

Uzman Klinik Psikolog Gizem Gökkaya ile birlikte sosyal sorumluluğun psikolojimizi nasıl etkilediğini genel bilgilerle özetlemeye çalıştık. Sosyal sorumluluklarının farkında olursan neden Gök, senin olmasın? Bireyin tek adımı toplumun iyileşmesine sebep olabilir. Hep birlikte kocaman bir adım attığımızı düşünsenize...