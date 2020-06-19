Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, kullanıcıların son derece önem verdiği "çevrimiçi", "yazıyor" veya "son görülme" özellikleri görüntülenemiyor. Pek çok ülkeden kullanıcılar WhatsApp son görülme veya çevrimiçi özelliğinin kaybolduğunu ve gizlilik ayarlarına da erişilemediğini belirtiyor.

GİZLİLİK AYARLARINA GİRENLER ERİŞİM PROBLEMİ İLE KARŞILAŞIYOR

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrimiçi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

"ÖZELLİKLERİ BİLEREK KAPATTI" İDDİASI

Bazı kaynaklar WhatsApp'ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde.